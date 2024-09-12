«Они сожгут всю нашу Аризону»: Американцы в шоке от украинских курсантов на F-16 Юлия СоколоваМестные жители, проживающие вблизи военных авиабаз США, на которых обучаются украинские военные пилоты для управления истребителями F-16, выражают своё недовольство.