«Они сожгут всю нашу Аризону»: Американцы в шоке от украинских курсантов на F-16 Юлия СоколоваМестные жители, проживающие вблизи военных авиабаз США, на которых обучаются украинские военные пилоты для управления истребителями F-16, выражают своё недовольство.
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