23 октября танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами на этапе Гран-при во Франции. Гран-при по фигурному катанию 1-й этап Анже, Франция Танцы на льду, ритм-танец Начало – 19:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.