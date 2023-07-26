В Севастополе могут построить новый стадион, «достойный уровня интереса к футболу»

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Дмитрий Чернышенко допустил строительство нового стадиона в Севастополе. Заместитель председателя правительства выразил мнение во время рабочей встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, «Большой футбол вернулся на Крымский полуостров.