Якутскими транспортными полицейскими направлено в суд уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба республиканской авиакомпании

В дежурную часть Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте поступило заявление от представителя республиканской авиакомпании о том, что на предприятии обнаружена недостача денежных средств в сумме превышающей 300 тысяч рублей.
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