Страна и люди
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Страна и люди

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VT, США: Постоянная жажда крови Вашингтона, округ Колумбия, в буквальном смысле обескровливает Украина

VT, США: Постоянная жажда крови Вашингтона, округ Колумбия, в буквальном смысле обескровливает Украина

Автор: Драго Боснич -18 июля 2024 г.  Статью с англ. языка перевёл ЯндексНи для кого не секрет, что организованный НАТО украинский конфликт привел к абсолютно беспрецедентным жертвам среди сил киевского режима.

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