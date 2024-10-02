Российские авиакомпании задержали и отменили несколько рейсов из-за ограничения полетов над Ираном

Некоторые из них будут выполнены по обходным маршрутам Российские авиакомпании опубликовали официальные сообщения в связи с рекомендацией воздержаться от полётов в и из аэропортов Израиля, Ирана и Ирака, а также в воздушном пространстве этих государств, сообщили сегодня в пресс-службе Росавиации.