Российские авиакомпании задержали и отменили несколько рейсов из-за ограничения полетов над Ираном

Некоторые из них будут выполнены по обходным маршрутам Российские авиакомпании опубликовали официальные сообщения в связи с рекомендацией воздержаться от полётов в и из аэропортов Израиля, Ирана и Ирака, а также в воздушном пространстве этих государств, сообщили сегодня в пресс-службе Росавиации.
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