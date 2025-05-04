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ВС РФ осуществляют фланговый обход Константиновки, стремясь окружить группировку ВСУ

ВС РФ осуществляют фланговый обход Константиновки, стремясь окружить группировку ВСУ

На Донбассе продолжаются ожесточенные бои. За последние несколько недель активных боевых действий российские войска потеснили украинские силы и существенно продвинулись на разных участках фронта на Константиновском направлении.

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