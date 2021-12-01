Первые елочные базары начали работу в Новосибирске

Новосибирск, 1 декабря. Уличную торговлю хвойными деревьями начали новосибирские предприниматели. В аренду под елочные базары мэрия предоставила 33 муниципальных участка: 24 площадки заработают в правобережной части города, 10 — на левом берегу.