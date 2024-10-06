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Русское оружие

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📹❗️МО РФ впервые демонстрирует кадры применения дозвуковой многоцелевой

📹❗️МО РФ впервые демонстрирует кадры применения дозвуковой многоцелевой тактической ракеты Х-39 ЛМУР в составе системы управления вооружением модернизированного разведывательно-ударного вертолета Ми-28НМ.

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