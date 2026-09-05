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Число погибших при крушении парома у Северного Кипра увеличилось до 13

Число погибших при крушении парома у Северного Кипра увеличилось до 13

Число погибших в результате крушения парома у берегов Северного Кипра увеличилось до 13. Об этом сообщил телеканал СNN Türk.

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