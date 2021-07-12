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10 ошеломляющих фактов о животном мире, которые покруче всякого похода в зоопарк

10 ошеломляющих фактов о животном мире, которые покруче всякого похода в зоопарк

Какими бы достижениями ни гордились люди, найдутся животные, которые могут их в чем-то обставить. Например, материал, который используется человеком для пошива бронежилетов — кевлар, — в 10 раз уступает по крепости обычной паутине паука Дарвина.

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