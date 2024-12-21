Маск обвинил Associated Press в пропаганде из-за статьи о теракте в Германии

Global Look Press/Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency Бизнесмен из Соединенных Штатов, один из богатейших людей мира, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск после теракта в немецком Магдебурге, при котором автомобиль наехал на толпу людей на рождественском рынке, обвинил агентство Associated Press (AP) в пропаганде.
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