Starship возвращается за двигателями: SpaceX готовится к 15-му полёту ещё до 14-го запуска

Корабль возвращается на стартовую площадку — впереди огневые тесты и новый полет Starship Ship 42, который готовят к 15-му испытательному полету, возвращается на производственную площадку SpaceX на базе Starbase после криогенных испытаний на объекте Massey.
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