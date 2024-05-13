В Каталонии прошли досрочные парламентские выборы

В испанском регионе Каталония прошли досрочные парламентские выборы. Одним из фаворитов на пост премьера в этом регионе являлся лидер сепаратистов Карлес Пучдемон, в настоящее время находящийся в изгнании.
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