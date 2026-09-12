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Царьград

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Елена Пинджоян призвала не наказывать детей за творческие занятия

Елена Пинджоян призвала не наказывать детей за творческие занятия

Основатель театра «Непоседы» Елена Пинджоян на Радио Sputnik советует не заставлять детей заниматься творчеством через наказания, а позволять им делать перерывы.

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