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Царьград

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На границе с Грузией в очереди застряли почти 600 грузовиков

На границе с Грузией в очереди застряли почти 600 грузовиков

На российско-грузинской границе в пункте "Верхний Ларс" ожидают проезда около 600 грузовиков. Как отмечает пресс-служба Северной Осетии, движение по Военно-Грузинской дороге и Транскаму остается беспрепятственным.

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