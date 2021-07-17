ОМС в нашей стране-это очередная афера или услуга для нищих? Зачем это название "бесплатная" медицина, если у нас ее нет

Медвежий уголЗдоровьеОМС в нашей стране-это очередная афера или услуга для нищих? Зачем это название "бесплатная" медицина, если у нас ее нет LUCKY SKORBICH Вернулась я из отпуска и решила записаться к терапевту по состоянию здоровья.Вернуться к статье6614НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюдмила ЗаколодкинаЗа что мы платим 5,1% налога за ОМС, чтобы вот так бегать и выгрызать себе мед услуги?... И что нам дали поправки в конституцию относительно медицины?Агрофена ИвановаЕжегодно в России рождается около 20 тыс. детей с врожденными пороками сердца (ВПС). Возможности современной детской кардиохирургии позволяют эффективно помочь большинству из них, включая более чем 75% нуждающихся новорожденных с ВПС- операции поставлены на поток- как в Бакулево- так и в других мед центрах--- вот за это и платим-- а ещё основные больные - пенсионеры-- вот и платим - когда работаем за то -чтобы в старости лечиться бесплатно!Людмила ЗаколодкинаЗа что мы платим 5,1% налога за ОМС, чтобы вот так бегать и выгрызать себе мед услуги?... И что нам дали поправки в конституцию относительно медицины?Агрофена Ивановаврёте всё----- Медицина вообще и бесплатная в частности-- сейчас на очень высоком уровне.... Особенно- высокотехнологичная----подростку сыну сделали 2 сложнейшие операции на сердце( врождённыйе три порока)- мне и моим 2-м сёстрам встали искусственные т/б суставы- сватье- вырезали онко почку- 2 раза лежала с инсультом- 1 раз с инфарктом- лечение???- 84 года ей- свату и сестре вырезали катаракту был -7---сейчас без очков-- 83 года ей- соседке 3 операции - онко-- 15 лет назад- живёт и здравствует---ещё одно сестре желчный пузырь удалили через прокол-и таки примеров миллионы! ВСЁ ПО КВОТЕ - ВСЁ БЕСПЛАТНО-- и никаких взяток!СКСергей КНу может ты жена МЭРА? И тебе все сделали? И еще и вылизали? А вот людям от тебя и твоего мэра - плохо...Александр НагоровА поправка в конституцию говорит о доступной медицине, а не о бесплатной. Не зря принимали. Читать нужно, что написано, а не как это преподносят.Агрофена ИвановаХУЕРА- МОЙ МУЖ ПРОСТОЙ СЛЕСАРЬ ИНСТРУМЕТАЛЬЩИК--- И В ОТЛИЧИЕ ОТ ВАС ВСЕПРОПАЛЬЩИКОВ НЕ НОЕТ И ДОМ НАЧАЛ СТРОИТЬ В 57 ЛЕТ- НА 50% СВОИМИ РУКАМИ- НЕ КАК ВЫ БЕЗМОЗГЛЫЕ И БЕЗРУКИЕ-- ТОЛЬКО БЫ ПО ВАЧАМ ШАСТАТЬ-- А ЕГО В КЛИНИКУ НЕ ЗАТАЩИЩЬ....Сергей ДобролежевНе гневи всевышнего, а то бывает ну все хорошо или очень все плохо и тогда не один врач не поможет.Агрофена ИвановаВот и не гневи--- это тебе и таким как ты всё плохо--и небось денег нет - от голода раздуло!?))))))Агрофена Ивановавот за эти посылы и получаешь сучара- обратку--- видать знаток в вылизывании)))))СКСергей КВообще-то никто не кричит "все пропало". Кроме тебя. Ты же этот вопрос подняла. А людям не понравилась конкретная служба в конкретном месте. Ты же настойчиво втюхиваешь людям то, что им не понравилось. Чем сильно усиливаешь негатив.СКСергей КОй, не знаю. Подумай лучше о своем поведении. Ты людей не обижаешь?MMMiner MarkovМы же во всем "впереди планеты всей"...Агрофена ИвановаДа впереди-- за аппендицит- расплатились бы своим домом в США и европе!)))))Агрофена ИвановаLUCKY SKORBICH---- не слишком ли много у тебя болезней после отпуска?)))))))Медицина вообще и бесплатная в частности-- сейчас на очень высоком уровне.... Особенно- высокотехнологичная----подростку сыну сделали 2 сложнейшие операции на сердце( врождённыйе три порока)- мне и моим 2-м сёстрам встали искусственные т/б суставы- сватье- вырезали онко почку- 2 раза лежала с инсультом- 1 раз с инфарктом- лечение???- 84 года ей- свату и сестре вырезали катаракту был -7---сейчас без очков-- 83 года ей-Агрофена Ивановасоседке 3 операции - онко-- 15 леи назад- живёт и здравствует---ещё одно сестре желчный пузырь удалили через прокол-и таки примеров миллионы! ВСЁ ПО КВОТЕ - ВСЁ БЕСПЛАТНО-- и никаких взяток!ЕЛЕНА КУЗМИНАИНТЕРЕСНО СКОЛЬКО ВЫ ЗА ВСЕ ЗАПЛАТИЛИ?Агрофена ИвановаТы что ? тупая--?ВСЁ ПО КВОТЕ - мало того На Соколе в Москве - по замене суставов- нас предупредили-- везде камеры- никаких взяток!СКСергей КНе лучше ли заняться наведением порядка? И не морочить людям голову. Видимо это ты описанное наваляла. Вот и защищаешь фигню... Лично виновата?Агрофена ИвановаВОТ И НАВЕДИ ПОРЯДОК СНАЧАЛА В СВОИХ МОЗГАХ((((СКСергей КДа в твоих то больше всякой ерунды. Патриот из тебя - никакой.ЕЛЕНА КУЗМИНАЯ САМА СТОЛКНУЛАСЬ С ПРОБЛЕМАМИ ЗДОРОВЬЯ ИНОГДА ДУМАЛА ЛЕГЧЕ УМИРЕТЬ,Агрофена Ивановану и помирала бы-- в чём вопрос?А ты думала- что вылечиться- это как в гипнозе побывать????ЕЛЕНА КУЗМИНАА ВЫ ЕЩЕ ХАМКА И ВИДНО ХОРОШАЯ ХАБАЛКАСКСергей КНЕ - помирать тебе советуем. Всем хорошо сделаешь. Люди будут благодарны.Агрофена ИвановаНикто не знает на кого первого кирпич упадёт--берегись)))))- а ЕЛЕНА КУЗМИНА решила что ей легче было умереть - чем лечиться у наших врачей--- но если жива--- так кто ж её вылечил?--- а тебе скажу--- с таким как ты- всёпропальщиком и всё вам плохо в России---- по другому разговаривать и нельзя!СКСергей КНу вообще-то я тоже встречаюсь с недружественной медициной. Бывает, бывает. И умереть по этой причине можно. Кому как повезет. Я тоже пока не умер. Ну значит пока нет такого заболевания, от которого умирают. Граждане платят налоги. И люди имеют право регулировать свое государство и спрашивать с него. Есть чиновники. Получают зарплату. Граждане хотят видеть результат! А все плохо или все хорошо - это болтовня. Не по делу.ЕЛЕНА КУЗМИНАА ВЫ ЕЩЕ ХАМКА И ВИДНО ХОРОШАЯ ХАБАЛКААгрофена ИвановаЭто ещё не самое страшное- это лучше- чем ТЫ-ПРОПИНДОСОВКА - ВСЁ ТЕБЕ В РОССИИ ПЛОХО(((((СКСергей КА ты прямо ПИндоска. Ибо работаешь в интересах США. Народ злишь, Кошелка?СКСергей КВот сволота то. Откуда в тебе столько гавна?Агрофена ИвановаЧТОБЫ НА ВАС ВРАГОВ РОССИИ- И НА ВСЁ ЧТО В НЕЙ ХОРОШЕГО И РАЗВИВАЕТСЯ НАС-РАТЬ!(((((((Агрофена ИвановаВ интересах США ТЫ работаешь- всёпропальщик--- лечась в США- по миру пошёл бы...СКСергей КА я так думаю это ты из США или в интересах США. Да и причем здесь США? Как у нас какой чиновник лодырь или хам - так сразу виноваты США... А может это в нашей стране что-то подкрутить надо, а не в США?ЕЛЕНА КУЗМИНАЭто ещё не самое страшное- это лучше- чем ТЫ-ПРОПИНДОСОВКА - ВСЁ ТЕБЕ В РОССИИ ПЛОХО((((( ты себя услышь женщина позор тебе взрослой женщине.СКСергей КНу а что, общаться с тобою, думаешь, приятно? Конечно, людям плохо. От тебя. А в США народ очень добрый и вежливый... Так что, конечно, людям это нравится.Агрофена ИвановаЧЕМОДАН АЭРОДРОМ- сша---- ТУАЛЕТЫ МЫТЬ)))))НА ДРУГОЕ НЕ СПОСОБЕН (((((ЕЛЕНА КУЗМИНАГОСПОДИ УБОГАЯ, КТО ЖЕ ТЕБЯ ТАК ОБИДЕЛ ЧТО ЛЮДЕЙ НЕ НАВИДИШЬ. УСПОКОЙ СВОИ НЕРВЫ И НЕ НАДО НА ЛЮДЕЙ СВОЙ ЯД ВЫПЛЮСКИВАТЬ ЖИЗНЬ КАК БУМЕРАНГ ВСЕ ВАМ МАДАМ ВЕРНЕТСЯ.СКСергей КДа ну. Не сочиняй. И потом - это все неважно. Может просто тебе вежливость надо постигать? А то ведь государство Российское сильно портят хамствующие граждане.Оzzи О ОМне по ОМС бесплатно сделали замену хрусталика , в коммерческих вроде 80 тысяч берут ,Агрофена ИвановаПравду говорите - спасибо ВАМ!Сергей ДобролежевВ ПИТЕРЕ это еще сказка , вы попробуйте сходить в поликлинику в городе с населением 40-50000 там просто нет нужных врачей а если и есть о они сидят очумевшие от очереди и писанины.Агрофена ИвановаА не фиг туда ходить - по нету лечись))))))Алексей СафроновВ июле было 4 года, как живу в Невском и несколько раз пришлось обращаться в 87 поликлинику и к стоматологу на Солидарности. Честно скажу что в этих клиниках, только хорошие воспоминания, несмотря на то что к почти 70 годам здоровье даёт знать. Спасибо огромное, как врачам так и персоналу за лечение и вежливое обслуживание!Агрофена ИвановаРеспект!!!! кое кто забыл стоматологию СССР((((bianka БелаяНу да, легче всего врачей обвинить: что их нет, что у них очереди поэтому большие, что они, негодяи, уделяют пациенту три минуты вместо 20, которые должны уделить, но при этом , чтобы люди в очереди сидели не более 5 минут , и были приняты все пришедшие 50 вместо положенных 20. А ОМС, действительно, профанация: прокладка между пациентами и врачами, оттягивающая на себя львиную долю ресурсов. Кроме того, сама постановка вопроса " бесплатная медицина" лицемерна и лжива. Не бывает в мире ничего бесплатного, тем более, такой сложной и дорогостоящей вещи, как медицина. Если кто- то за что- то не платит, значит, либо платят за него, либо бесплатно эксплуатируют того, кто предоставляет услугу. Ни в одной стране, богаче России, нет бесплатной медицины. А любая страховая компания , не только медицинская, имеет строгий перечень оказываемых за счёт страховки услуг. И действует очень экономно. Хотелки клиента не оплачиваютсяАнатолий ГусевЯ живу в п.г.т. Излучинск ХМАО-Югра с населением 22 000 чел. Маме по полису убрали катаракту и поменяли оба хрусталика. Тестю шунтирование и медикаменты не стоили ни копейки. Мне установили стенты на сосуды, плюс-каждый месяц бесплатные препараты от гипертонии и для улучшения работы сердечно-сосудистой системы. Скоро обследование будет-тоже по полису. Все анализы-МРТ, КТ, ФГДС не говоря уже о биохимии и т.д. тоже бесплатно. Мы вообще тут об одной и той же стране говорим? Или кое-где просто медики жаждут наживы?Агрофена ИвановаРеспект и уважуха!!!!вячеслав полыгаловПоверьте!Мы в разных странах живем!Я когда заболел ковидом мне принесли 10 таблеток парацетамола и капли в нос!Я не загнулся но мне принесли на подпись пустой бланк якобы полученных мной лекарств!Почти на все анализы отправляют в платные центры!Агрофена ИвановаА моя сестра лежала под ИВЛ и лечили по полной программе- и уколы в живот и многое другое---- и никаких платных анализов не было- всё было бесплатно!!!её 83 года-- жива-- ! А вы подписали эту бумагу- без указания лекарств?вячеслав полыгаловЯ буквой Z зачеркнул бланк а после расписался!НАДО БЫЛО ВИДЕТЬ ЛИЦО ВРАЧА!Агрофена ИвановаМолодец- ещё бы надо было написать в министерство здравоохранения письмо о платных анализах . Когда мне понадобились разные анализы и обследования по направлению врача- часть их самых дорогих под самыми разными предлогами сказали делать платно- и я написала такое письмо...Ровно через неделю - за мной приехала заведующая клиникой и поехали сдавать все эти анализы и обследования. В течение двух дней всё было сделано!)))).Тамара ВоронинаЭТО ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ У НАС БЫЛА БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНА,А СЕЙЧАС У НАС КАПИТАЛИЗМ,ПОЭТОМУ ВСЕ ПЛАТНО,.Но бесплатные островки надо искать. А это очень не просто.А у нас еще есть и бесплатные врачи и анализы и обследования!Агрофена Ивановаочень просто! не говорите неправду.... Я уже писала в начале- сколько вылечилось моих родных и знакомых и я сама и если не считать- вычетов по ОМС- когда работала- всё бесплатно!вячеслав полыгаловТогда объясните мне то что моя жена приписана к другой больнице!Она первой заболела ковидом!Ей 2 раза привозили полные пакеты лекарств!Благодаря им и я вылечился!На КТ за ней выслали машину!Меня на КТ заставили вызывать скорую!Вызвал в 10 утра а приехала в 12 ночи!ВОРЬЕ В МЕДИЦИНЕ ДОСТАЛО!Тамара ВоронинаИ ЧТО ВЫ ЗАШИПЕЛИ,Я В СВОЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ПОЛНОСТЬЮ ОБСЛЕДОВАЛАСЬ БЕСПЛАТНО.А ДРУГИМ И В МОЕМ ГОРОДЕ ВСЕ ТОЛЬКО ПЛАТНО,КАК ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ.ОНИ ПРОСТО НЕ ИДУТ В РАЙОННУЮ ПОЛИКЛИНИКУ,А МНЕ ВСЕМ ТАМ НРАВИТСЯ,И ВЕСЬ СКАЗ,.Агрофена Иванова!!!!!!Pciha IvanovaЧто нужно сделать? - Сейчас - не знаю, а раньше - надо было социализм защищать!Агрофена Ивановапри социализме- моему первому 28 летнему мужу - даже диагноза не поставили- что обычным прослушиванием определяется-полгода - ходил по врачам- потом в больничку с загаженным туалетом положили- чере неделю умер - сердешый((((( и разных случаев- не то вылечивания- просто смерти - миллионы...СКСергей КДа и сейчас - мруть.... активно... Но это же капиталистические смерти. Свободные и демократические. Все хорошо. А не то что при социализме.Римма ГагароваИ это в Питере, а что уж нам седешным говорить на периферии нашей страны? Здесь вообще в медицине сплошной беспредел. И чем дальше от центра тем безсильнее люди перед воротилами от медицины.Иван ВасильевВыражусь одним словом: СВОЛОЧИ!Татьяна БушмелеваА в Питере во всех поликлиниках бизнесмены неудачники (либерасты) руководят или таки есть нормальные люди?Татьяна Пономарева (Чушенкова)5.1% мы платим, чтобы буржуазия лечилась бесплатно.Александр ЕвстратовИтересно. а главный оптимизатор медицины-сука Голикова тоже обследуется в платных клиниках или бесплатно в ЦКБ!?ВВасилийАу, люди, поглядите в календарь - какой год на дворе. Возмущаться и действовать надо было раньше, когда масквачи пьяницу на танк подсаживали, а теперь всё - "поезд ушел". По бесплатной медицине тоскуют те, кому уже за полтинник, а молодняк даже и не представляет что это такое. Передушит власть стариков - и проблема решится сама собой.Комментировать
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