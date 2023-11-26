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«Унион» назначил хорвата Бьелицу главным тренером. Берлинцы идут предпоследними в Бундеслиге

«Унион» назначил хорвата Бьелицу главным тренером. Берлинцы идут предпоследними в Бундеслиге

52-летний хорватский специалист возглавил клуб после увольнения Урса Фишера. Немецкий клуб отдельно отметил, что 32-летняя Мари-Луиза Эта, ставшая первой женщиной-тренером в истории Бундеслиги, останется в тренерском штабе.

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