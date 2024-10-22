Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 956 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    ЦАХАЛ сообщила об...
  • Алекс Сэм
    А почему штрафы, а не реальные тюремные сроки?Госдума рассмотри...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Очередные пустые разговоры и не более... Результат один если и примут закон он ни как не повлияет на сложившуюся ситу...Залп по миграции:...

В Госдуме предлагают в 6 раз увеличить штрафы для управляющих компаний за игнорирование жалоб

В Госдуме предлагают в 6 раз увеличить штрафы для управляющих компаний за игнорирование жалоб

Депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили ввести более строгие штрафы для управляющих компаний (УК), которые игнорируют жалобы собственников квартир на перебои в подаче горячей воды, тепла или на содержание дома.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх