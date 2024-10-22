В Госдуме предлагают в 6 раз увеличить штрафы для управляющих компаний за игнорирование жалоб

Депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили ввести более строгие штрафы для управляющих компаний (УК), которые игнорируют жалобы собственников квартир на перебои в подаче горячей воды, тепла или на содержание дома.
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