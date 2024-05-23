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Петербургский дневник

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Десантники из Бурятии ликвидировали гусеничного робота ВСУ в районе Часова Яра

Средство самостоятельно начало движение в сторону лесопосадки Военнослужащие отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ из состава Южной группировки войск ликвидировали гусеничного робота украинской армии в районе Часова Яра, за который проходят бои в Донбассе, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

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