Десантники из Бурятии ликвидировали гусеничного робота ВСУ в районе Часова Яра

Средство самостоятельно начало движение в сторону лесопосадки Военнослужащие отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ из состава Южной группировки войск ликвидировали гусеничного робота украинской армии в районе Часова Яра, за который проходят бои в Донбассе, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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