Десантники из Бурятии ликвидировали гусеничного робота ВСУ в районе Часова Яра

Средство самостоятельно начало движение в сторону лесопосадки Военнослужащие отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ из состава Южной группировки войск ликвидировали гусеничного робота украинской армии в районе Часова Яра, за который проходят бои в Донбассе, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.