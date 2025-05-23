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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Конте о чемпионстве: «Прийти в «Наполи» после 10-го место было сложно. Самый непредсказуемый и напряженный чемпионат»

«Наполи» стал первым, опередив «Интер» на одно очко. «Скудетто – нечто фантастическое и прекрасное. Мы не хотели разочаровать всех этих людей.

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