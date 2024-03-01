Владимир Корнилов: Лейбористы готовятся выселить Сунака из Даунинг-стрит, 10

«Запретить эти немотивированные выселения!» Вчера в парламенте Британии состоялись жаркие дебаты по поводу того, что правительство Сунака идет на попятную в вопросе принятия закона, запрещающего беспричинное выселение арендаторов.
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