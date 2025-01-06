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За что вы, девочки, мигрантов любите?

За что вы, девочки, мигрантов любите?

Браки с «ближними иностранцами» бывают и по любви, но по расчету — чаще Екатерина Галкина  Фото: Андрей Парменов/ТАСС   В России появляются браки, заключенные местными жительницами с мигрантами.

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Комментарии
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zapevala2008 ИВАНОВ
Считаю браки с мусульманами- недопустимыми для славянских женщин. Это- уничтожение славянского генофонда и прямое предательство христианской конфессии.
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7 час.
Evgenija Palette
А чего это он кольцо-то  на правую руку надевает? Муслим.. После намаза никак в себя не придет...
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5 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Это как надо не любить свой род, свою семью, чтобы выйти замуж за таджика или узбека?
Ответить
16 мин.

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