За что вы, девочки, мигрантов любите?

zapevala2008 ИВАНОВ Считаю браки с мусульманами- недопустимыми для славянских женщин. Это- уничтожение славянского генофонда и прямое предательство христианской конфессии.

Evgenija Palette А чего это он кольцо-то на правую руку надевает? Муслим.. После намаза никак в себя не придет...