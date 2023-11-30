Фестиваль профессий от «Билета в будущее» – более 100 000 участников

19 регионов, 100 000 участников, сотни профессий, миллионы просмотров – с такими результатами подходит к завершению двухгодичный цикл профориентационных фестивалей проекта «Билет в будущее», который реализуется при поддержке нацпроекта «Образование» по всей стране .
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