Фестиваль профессий от «Билета в будущее» – более 100 000 участников

19 регионов, 100 000 участников, сотни профессий, миллионы просмотров – с такими результатами подходит к завершению двухгодичный цикл профориентационных фестивалей проекта «Билет в будущее», который реализуется при поддержке нацпроекта «Образование» по всей стране .