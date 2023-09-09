Экс-разведчик США предрек распад НАТО в ближайшие 5–10 лет

НАТО сложно назвать сплоченным и единым альянсом, ему грозит распад в ближайшие десять лет. Об этом заявил в субботу, 9 сентября, бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер на конференции Института Шиллера, опубликованной на сайте центра.