Райнхарт и Шестеркин вошли в тройку лучших игроков четвертого матча между "Флоридой" и "Рейнджерс"

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков четвертого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли между "Флорида Пантерз" и "Нью-Йорк Рейнджерс", который завершился победой "Пантерз" в овертайме со счетом 3:2.
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