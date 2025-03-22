Депутат Рады Геращенко признала, что многие в Киеве говорят по-русски

Многие жители Киева, Днепра (бывший Днепропетровск) и Харькова разговаривают на русском языке. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" бывшего президента страны Петра Порошенко Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.