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Высокая пожароопасность сохранится в Тульской области в первый день лета

Высокая пожароопасность сохранится в Тульской области в первый день лета

В Тульской области в первый день лета ожидается высокая пожароопасность (4 класс). Главное управление МЧС России по региону призывает избегать открытого огня рядом с деревянными строениями, кустарниками и сухой травой, не поджигать траву из-за риска неконтролируемого распространения огня.

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