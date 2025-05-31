Высокая пожароопасность сохранится в Тульской области в первый день лета

В Тульской области в первый день лета ожидается высокая пожароопасность (4 класс). Главное управление МЧС России по региону призывает избегать открытого огня рядом с деревянными строениями, кустарниками и сухой травой, не поджигать траву из-за риска неконтролируемого распространения огня.