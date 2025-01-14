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Царьград

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Вяльбе жёстко ответила лыжнице Кулешовой после претензий об условиях проживания в Казани

Вяльбе жёстко ответила лыжнице Кулешовой после претензий об условиях проживания в Казани

Глава ФЛГР посоветовала спортсменке найти достойное место для соревнований в родном Сарове.Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала заявление лыжницы Анастасии Кулешовой, которая выразила недовольство условиями проживания на этапе Кубка страны в Казани.

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