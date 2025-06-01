В аэропортах Северного Кавказа организуют доставку багажа в санатории

Горящие туры по России Редакция «Тонкостей» • 30 мая 2025 Компания «Новапорт», управляющая аэропортами в Минводах, Владикавказе и Ставрополе, намерена организовать удаленную регистрацию багажа и его доставку из аэропортов в санатории и обратно.