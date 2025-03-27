Одноногая кукла Оксана: украинский культ смерти и выращивание озлобленных, закомплексованных подонков

CM C Major прямо в точку,к истокам...Все славяне,оказавшиеся под немцами(еще со времен Орденов) и затем окатоличенные, было обработаны иезуитами в том же духе..

alik3456 Джексон А в самой кукле грамм 50 тротила... Вытащил куклу из коробки и привет от зеленского...