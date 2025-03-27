Медвежий угол
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Медвежий угол

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Одноногая кукла Оксана: украинский культ смерти и выращивание озлобленных, закомплексованных подонков

Одноногая кукла Оксана: украинский культ смерти и выращивание озлобленных, закомплексованных подонков

БлокнотРУ Российские телеграм-каналы наперебой обсуждают украинскую новинку: версию «Барби» по имени Оксана.

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Комментарии
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CM
C Major
прямо в точку,к истокам...Все славяне,оказавшиеся под немцами(еще со времен Орденов) и затем окатоличенные, было обработаны иезуитами в том же духе..
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7 час.
alik3456 Джексон
А в самой кукле грамм 50 тротила... Вытащил куклу из коробки и привет от зеленского...
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6 час.
Балу -
Не я это предложил, но идея неплохая... Самое то для ублюдочного режима укронацистов...
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6 час.
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