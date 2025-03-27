Одноногая кукла Оксана: украинский культ смерти и выращивание озлобленных, закомплексованных подонков

БлокнотРУ Российские телеграм-каналы наперебой обсуждают украинскую новинку: версию «Барби» по имени Оксана.
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