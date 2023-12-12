Российский экономист прилетел в США без документов, визы и авиабилета

Экономист из России Сергей Очигава приземлился в аэропорту Лос-Анджелеса без паспорта, визы и даже посадочного талона, сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на данные Окружного суда по Центральному округу Калифорнии.
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