13 БПЛА сбили в Калужской области

21 июля Калужскую область вновь атаковали боевые беспилотники. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, вчера в течение дня силы ПВО уничтожили 13 БПЛА над территориями Бабынинского, Дзержинского, Жуковского, Медынского, Сухиничского, Ферзиковского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска.
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