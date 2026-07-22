13 БПЛА сбили в Калужской области

21 июля Калужскую область вновь атаковали боевые беспилотники. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, вчера в течение дня силы ПВО уничтожили 13 БПЛА над территориями Бабынинского, Дзержинского, Жуковского, Медынского, Сухиничского, Ферзиковского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска.