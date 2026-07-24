Валентина Матвиенко заявила, что каждый одобренный закон отражает запросы россиян

За время весенней сессии Совет Федерации рассмотрел более 30 законов Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, закрывая весеннюю сессию верхней палаты парламента, заявила, что все одобренные сенаторами законы стали ответом на запросы жителей страны и российских регионов.