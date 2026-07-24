Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

239 подписчиков

Валентина Матвиенко заявила, что каждый одобренный закон отражает запросы россиян

Валентина Матвиенко заявила, что каждый одобренный закон отражает запросы россиян

За время весенней сессии Совет Федерации рассмотрел более 30 законов Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, закрывая весеннюю сессию верхней палаты парламента, заявила, что все одобренные сенаторами законы стали ответом на запросы жителей страны и российских регионов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии