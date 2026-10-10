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Оценено наличие у людей «мозга ящерицы»: что такое тримания

Оценено наличие у людей «мозга ящерицы»: что такое тримания

У людей есть когнитивная особенность, связанная с числом три. Вспомним множество историй, в которых оно используется, – от "Трех поросят" и "Трех медведей" до "Трех мушкетеров".

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