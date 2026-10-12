Россиянам порекомендовали заделывать дырки от дюбелей и гвоздей в стене с помощью шпаклевки или гибкой смеси

Небольшие отверстия от гвоздей и дюбелей в стене можно заделать самостоятельно. Для этого подойдут финишная шпаклевка, акриловый ремонтный состав или гипсовая смесь — выбор зависит от глубины повреждения и типа поверхности, пишет Ura.