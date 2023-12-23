В Татарстане с 25 декабря по 8 января 2024 года вводится особый противопожарный режим

Об оперативной обстановке, связанной с пожарами, доложил сегодня на совещании в Доме Правительства Республики Татарстан заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ по государственной противопожарной службе Константин Чанышев.
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