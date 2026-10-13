Почему кинематографическая атака бегом — это миф: разбор штампов батальных сцен

Когда речь заходит о средневековых сражениях, воображение большинства людей рисует одну и ту же картину: разгорячённые воины с мечами и топорами, которые с дикими криками несутся на врага, едва не обгоняя друг друга.
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