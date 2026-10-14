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Крымская газета

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Выкуп курицы, битьё посуды и предсказание пола первенца: древние свадебные традиции крымских греков

Выкуп курицы, битьё посуды и предсказание пола первенца: древние свадебные традиции крымских греков

Древние свадебные традиции крымских греков уцелели вопреки времени и моде.Как рассказала«АиФ-Крым» заместитель председателя Региональной национальной культурной автономии греков Республики Крым «Таврида» Натали Будурова, путь начинается с официальной помолвки: после одобрения жениха родителями на пальце невесты появляется кольцо.

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