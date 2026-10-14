Выкуп курицы, битьё посуды и предсказание пола первенца: древние свадебные традиции крымских греков

Древние свадебные традиции крымских греков уцелели вопреки времени и моде.Как рассказала«АиФ-Крым» заместитель председателя Региональной национальной культурной автономии греков Республики Крым «Таврида» Натали Будурова, путь начинается с официальной помолвки: после одобрения жениха родителями на пальце невесты появляется кольцо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 331 тысяча крымча...
- Священник объясни...
- Верховный суд пос...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым