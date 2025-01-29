Советские «трофейщики» во Вьетнаме: как спецназ ГРУ «охотился» за военными секретами США

По данным, приводимым в книге ветерана вьетнамской войны, Николая Колесника, «Война во Вьетнаме… Как это было (1965 – 1973)», группа специалистов, курируемых Главным разведывательным управлением Генштаба Вооруженных сил (ГРУ ГШ ВС) СССР, задачей которых было изучение американских военных трофеев, работала во Вьетнаме с осени 1965 года (по другой информации, с мая того же года).
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