Советские «трофейщики» во Вьетнаме: как спецназ ГРУ «охотился» за военными секретами США

По данным, приводимым в книге ветерана вьетнамской войны, Николая Колесника, «Война во Вьетнаме… Как это было (1965 – 1973)», группа специалистов, курируемых Главным разведывательным управлением Генштаба Вооруженных сил (ГРУ ГШ ВС) СССР, задачей которых было изучение американских военных трофеев, работала во Вьетнаме с осени 1965 года (по другой информации, с мая того же года).