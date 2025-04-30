Физики - для кофеманов: раскрыт простой секрет идеального кофе

Американские физики выяснили, как сделать кофе крепче, не тратя больше зерен. Секрет оказался в технике заваривания: при использовании ручного метода pour-over важно лить воду с как можно большей высоты, но при этом сохранять стабильную, непрерывную струю.
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