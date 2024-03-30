В Петербурге назовут лучшие детские театральные коллективы

«Брянцевский фестиваль» соберет участников из четырех стран и шестнадцати городов Юбилейный, XXV Международный «Брянцевский фестиваль» детских театральных коллективов традиционно пройдет на сцене петербургского Театра юных зрителей имени А.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии