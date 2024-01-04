В Татарстане работникам предприятия выплатили 640 тыс. долга по зарплате

В Татарстане работникам одной из компаний задолжали зарплату на более полумиллиона рублей. Однако после вмешательства прокуратуры долг был выплачен, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.
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