В Снежинске суд оштрафовал на 35 тысяч рублей пассажира, который в декабре 2025 года получил перелом плеча в аварии, но на следствии и в суде отрицал сам факт ДТП, пытаясь выгородить скрывшегося водителя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Не сажать же за э...
- Не сажать же за э...
- ВТ Не сажать же за э...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым