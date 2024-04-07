В Одессе произошел пожар после взрывов, повреждены здания

В ночь на воскресенье на территории Одессе произошли взрывы. Это повлекло за собой публикации украинских ресурсов о начале пожара, который стал следствием повреждения некоторых объектов на территории города.
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