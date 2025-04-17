Депутат Госдумы Константин Затулин предложил создать в России должность омбудсмена по правам мигрантов.
Затулин опять заступился за мигрантов. Что он требует для них теперь?
Комментарии
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Егор П
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10 час.
Владимир Елкин
Только установление визового контроля на границах со Средней Азией, высылка ВСЕХ членов семей мигрантов в их аулы и жесткий контроль за приехавшими "специалистами" спасет Россию! И очень нужно почистить ветви властей от российских депутатов, крышующих всю эту агрессивную мразь, а все социальные расходы на мигрантов производить за счет завезших их в Россию предпринимателей!! А затулиных следует отправить пожить в Таджикистан! Пусть там целуются с ними! (если не зарежут!)
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10 час.
Светлана
Эту тварь хорошо видимо кормит диаспора.
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10 час.
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