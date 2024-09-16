Экс-участник предвыборной гонки Рамасвами призвал усилить охрану Трампа

Бизнесмен и бывший участник предвыборной гонки Вивек Рамасвами выразил мнение в соцсети X*, что Секретная служба США должна обеспечивать охрану кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа с такой же тщательностью, как и действующего президента Джо Байдена.