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Экс-участник предвыборной гонки Рамасвами призвал усилить охрану Трампа

Экс-участник предвыборной гонки Рамасвами призвал усилить охрану Трампа

Бизнесмен и бывший участник предвыборной гонки Вивек Рамасвами выразил мнение в соцсети X*, что Секретная служба США должна обеспечивать охрану кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа с такой же тщательностью, как и действующего президента Джо Байдена.

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