Информационное ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Бывшего адвоката Пашаева под подозревают в отмывании денег через благотворительный фонд

Бывшего адвоката Пашаева под подозревают в отмывании денег через благотворительный фонд

Фото:  Пресс-служба СК РФ Бывший адвокат Эльман Пашаев оказался в центре скандального расследования, связанного с подозрениями в отмывании денежных средств через благотворительную организацию, которая помогает детским домам, молодежи и участникам специальной военной операции на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх