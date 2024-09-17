Бывшего адвоката Пашаева под подозревают в отмывании денег через благотворительный фонд

Фото: Пресс-служба СК РФ Бывший адвокат Эльман Пашаев оказался в центре скандального расследования, связанного с подозрениями в отмывании денежных средств через благотворительную организацию, которая помогает детским домам, молодежи и участникам специальной военной операции на Украине.