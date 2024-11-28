Рогов: ВС России завершают зачистку от ВСУ Раздольного в ДНР

Российская армия завершает зачистку от украинских войск посёлка Раздольное на западе Донецкой Народной Республики, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
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