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Лидеры G7 договорились выработать единые правила для управления ИИ

Лидеры G7 договорились выработать единые правила для управления ИИ

ХИРОСИМА (ИА Реалист). Лидеры стран «Большой семерки» в рамках «Хиросимского процесса» согласились провести обсуждение и принятие международных технических стандартов для надежности искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg.

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