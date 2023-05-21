Лидеры G7 договорились выработать единые правила для управления ИИ

ХИРОСИМА (ИА Реалист). Лидеры стран «Большой семерки» в рамках «Хиросимского процесса» согласились провести обсуждение и принятие международных технических стандартов для надежности искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg.
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